Бывший вице-президент «Роснефти» вошел в правление компании А1

Бывший вице-президент «Роснефти» Игорь Соглаев станет членом правления компании А1, которая входит в инвестиционное подразделение «Альфа-Групп». Об этом сообщил РБК представитель А1.

Он отметил, что назначение Соглаева осуществляется в рамках усиления экспертизы компании в проектах, связанных с инвестициями в производственные активы.

Игорь Соглаев имеет более десяти лет успешного опыта построения и руководства крупным нефтегазохимическим бизнесом и международными стратегическими проектами в сфере нефтегазопереработки и нефтегазохимии ПАО «НК Роснефть». Более 15 лет он проработал в сфере слияний и поглощений, а также частных капиталовложений (Private Equity) в России, США и Великобритании.

13 октября Игорь Соглаев покинул должность главы нового департамента нефтегазохимии компании «Роснефть». Об этом ранее сообщили РБК два человека, знакомых с его подчиненными, и знакомый самого Соглаева. Один из собеседников сообщил, что Соглаев написал заявление по собственному желанию. Другие два собеседника рассказали, что Соглаев был уволен в начале недели. Представитель «Роснефти» отказался от комментариев.