Общество , 10 дек, 11:09
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Глава района Крыма погибла в ДТП
В результате ДТП на трассе Черноморское — Евпатория в Крыму погибли четыре человека, включая главу Черноморского района Людмилу Глушко. Об этом сообщил председатель райсовета Алексей Михайловский, передает «РИА Новости».
«В нашей машине (администрации. — РБК) погибли два человека и два во второй», — сказал он.
На сайте МВД по республике говорится, что на трассе в Черноморском районе произошло лобовое столкновение автомобилей Kia и Ford. В результате погибли четыре человека, обстоятельства аварии уточняются.
РБК направил запрос в пресс-службу администрации Черноморского района.
Глушко была главой администрации района с 2016 года. С 1998 по 2016 год также являлась депутатом Черноморского районного совета.