Глава района Крыма погибла в ДТП

В результате ДТП на трассе Черноморское — Евпатория в Крыму погибли четыре человека, включая главу Черноморского района Людмилу Глушко. Об этом сообщил председатель райсовета Алексей Михайловский, передает «РИА Новости».

«В нашей машине (администрации. — РБК) погибли два человека и два во второй», — сказал он.

На сайте МВД по республике говорится, что на трассе в Черноморском районе произошло лобовое столкновение автомобилей Kia и Ford. В результате погибли четыре человека, обстоятельства аварии уточняются.

РБК направил запрос в пресс-службу администрации Черноморского района.

Глушко была главой администрации района с 2016 года. С 1998 по 2016 год также являлась депутатом Черноморского районного совета.