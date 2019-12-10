В работе приложения Тинькофф Банка произошел сбой

В работе мобильного приложения Тинькофф Банка произошел сбой, сообщают корреспонденты РБК. При попытке входа появляется надпись «данные недоступны» или «превышен лимит времени на запрос».

На сбой в приложении банка также пожаловались пользователи на странице сервиса Downdetector. «Приложение «Тинькофф Инвестиции» и просто «Тинькофф» при попытке залогиниться пишут: «Данные недоступны. Повторите попытку позже», — написал один из клиентов.

По состоянию на 23:26 мск портал зарегистрировал более 1,3 тыс. жалоб. Согласно его статистике, большинство пользователей — 94% — не могут войти в систему.

С жалобами на сбой в работе онлайн-приложения «Тинькофф» обратились к банку и пользователи в соцсети Twitter.