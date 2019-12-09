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Активистки движения Femen устроили акцию протеста у Елисейского дворца

Две активистки движения Femen устроили акцию возле Елисейского дворца в Париже, где проходит встреча лидеров «нормандской четверки». Об этом сообщается на сайте организации.

Две девушки с обнаженной грудью появились у входа во дворец, где собрались представители различных средств массовой информации. Активистки выкрикивали антипутинские лозунги.

Сотрудники службы безопасности Елисейского дворца повалили девушек на асфальт и задержали их, свидетельствуют фотографии и видеозаписи очевидцев с места происшествия.

9 декабря в Париже проходит встреча лидеров так называемой нормандской четверки — Франции, Германии, Украины и России. Президенты этих стран намерены обсудить конфликт в Донбассе. В ходе своего визита в Париж Путин также впервые встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским — до этого они только разговаривали по телефону.

Теги: Франция, Париж, Femen, акция протеста, Елисейский дворец
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