Активистки движения Femen устроили акцию протеста у Елисейского дворца

Две активистки движения Femen устроили акцию возле Елисейского дворца в Париже, где проходит встреча лидеров «нормандской четверки». Об этом сообщается на сайте организации.

Две девушки с обнаженной грудью появились у входа во дворец, где собрались представители различных средств массовой информации. Активистки выкрикивали антипутинские лозунги.

Сотрудники службы безопасности Елисейского дворца повалили девушек на асфальт и задержали их, свидетельствуют фотографии и видеозаписи очевидцев с места происшествия.

9 декабря в Париже проходит встреча лидеров так называемой нормандской четверки — Франции, Германии, Украины и России. Президенты этих стран намерены обсудить конфликт в Донбассе. В ходе своего визита в Париж Путин также впервые встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским — до этого они только разговаривали по телефону.