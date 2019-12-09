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Шепелев отказался комментировать обвинения семьи Фриске в растратах

Вдовец певицы Жанны Фриске телеведущий Дмитрий Шепелев отказался прокомментировать РБК обвинения в свой адрес от родителей бывшей жены в растрате миллионного наследства его маленького сына.

«Я это никак не комментирую», — заявил Шепелев.

Ранее отец покойной певицы Владимир рассказал в интервью изданию StarHit, что после смерти ее дочери они продали ее квартиру в Майами за 30 млн руб. По закону эти деньги должны были поделить родители Фриске и ее муж, отец ее сына Платона. Однако, по словам отца Фриске, они с матерью певицы отказались от своей доли в пользу внука с условием, что до его совершеннолетия сумму трогать не будут.

Тем не менее недавно, по словам Владимира Фриске, Шепелев списал со счета около 2,8 млн руб. на школьные нужды Платона и еще более 2 млн руб. на оплату услуг адвокатов в процессе против родственников певицы.

«За годовое обучение шестилетнего мальчика в нулевом классе он заплатил полтора миллиона рублей! Где вы видели такие школы, пусть даже элитные?» — заявил он. Юристы семьи Фриске предполагают, что часть денег вдовец присвоил.

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Ранее Шепелев в интервью Ксении Собчак также прокомментировал скандал вокруг денег, собранных Русфондом на лечение певицы, остаток которых надо было вернуть после ее смерти. По его словам, родители Фриске сняли со счета 21 млн руб.

Телеведущий уточнил, что по постановлению суда отец и мать Жанны Фриске могут видеть внука по полтора часа два раза в месяц. Однако, по словам Шепелева, на эти свидания они не приходят до сих пор.

Певица Жанна Фриске умерла летом 2015 года после борьбы с опухолью мозга. Сейчас ее вдовец Дмитрий Шепелев воспитывает их общего сына Платона.

Теги: Дмитрий Шепелев, Жанна Фриске, обвинения, растраты, новости РБК
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