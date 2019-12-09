Шепелев отказался комментировать обвинения семьи Фриске в растратах

Вдовец певицы Жанны Фриске телеведущий Дмитрий Шепелев отказался прокомментировать РБК обвинения в свой адрес от родителей бывшей жены в растрате миллионного наследства его маленького сына.

«Я это никак не комментирую», — заявил Шепелев.

Ранее отец покойной певицы Владимир рассказал в интервью изданию StarHit, что после смерти ее дочери они продали ее квартиру в Майами за 30 млн руб. По закону эти деньги должны были поделить родители Фриске и ее муж, отец ее сына Платона. Однако, по словам отца Фриске, они с матерью певицы отказались от своей доли в пользу внука с условием, что до его совершеннолетия сумму трогать не будут.

Тем не менее недавно, по словам Владимира Фриске, Шепелев списал со счета около 2,8 млн руб. на школьные нужды Платона и еще более 2 млн руб. на оплату услуг адвокатов в процессе против родственников певицы.

«За годовое обучение шестилетнего мальчика в нулевом классе он заплатил полтора миллиона рублей! Где вы видели такие школы, пусть даже элитные?» — заявил он. Юристы семьи Фриске предполагают, что часть денег вдовец присвоил.