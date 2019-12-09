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Малахов объявил об уходе с поста главного редактора StarHit

Телеведущий Андрей Малахов объявил, что покидает пост главного редактора журнала StarHit. Сообщение появилось на сайте издания. Это издание он возглавлял с момента основания в 2007 году.

Свое решение телеведущий объяснил нехваткой времени на контроль над работой журнала. «Сегодня, когда в скорости подачи информации Интернет опережает рынок печатной продукции, а в сутках по-прежнему 24 часа, мои возможности для проверки и личного контроля всего выходящего под маркой «StarHit. Журнал Андрея Малахова» исчерпаны», — написал Малахов.

Формат издания также частично изменится: с января 2020 года StaHit перестанет выходить в печатной форме. Доступной останется только его онлайн-версия. «Сейчас, в преддверии новогодних праздников, мой и без того высокий уровень стресса зашкаливает, поэтому три последних номера журнала выйдут без моего участия», — добавил Малахов.

Представитель «СтарХит» в разговоре с РБК отказался от комментариев и сообщил, что вся информация в свое время появится на сайте издания.

Издание StarHit (изначально — Zephir) появилось в ноябре 2007 года. Издание пишет о новостях шоу-бизнеса и светской жизни. Еженедельник входит в медиагруппу Hearst Shkulev Media, которая также выпускает российские версии журналов Elle, Maxim, Marie Claire, Psychologies.

Теги: Андрей Малахов, пресса, журналистика
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