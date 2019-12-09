Путин поздравил гендиректора Эрмитажа с днем рождения

Президент России Владимир Путин поздравил генерального директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского с 75-летием. Об этом сообщается на сайте Кремля.
«Вы вносите значимый личный вклад в развитие знаменитого музея, в сбережение нашего богатейшего исторического, культурного, духовного наследия, в укрепление международных гуманитарных связей», — отметил Путин.
Глава государства добавил, что многогранный труд Пиотровского заслуживает самого глубокого признания.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев также поздравил директора Эрмитажа с юбилеем, указав, что его имя стало «олицетворением российской культуры».
Председатель правительства отметил, что своим трудом Пиотровский воспитывает «хороший вкус и понимание истории», а посетители Эрмитажа могут открыть для себя подлинную красоту шедевров.