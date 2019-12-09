Путин поздравил гендиректора Эрмитажа с днем рождения

Михаил Пиотровский — советский и российский историк-востоковед, арабист, исламовед, организатор музейного дела, доктор исторических наук.

Он родился 9 декабря 1944 года в семье выдающегося археолога, многолетнего директора Эрмитажа, академика Бориса Пиотровского. В 1992 году Михаил Пиотровский занял пост директора Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге.

При нем были открыты филиал музея в Казани, выставочный центр «Эрмитаж-Гуггенхайм» в Лас-Вегасе, выставочный комплекс «Эрмитаж Амстердам» в Амстердаме, «Эрмитажные комнаты» в Сомерсет-Хаусе в Лондоне.

Контракт Пиотровского на посту директора музея истекает в 2020 году.