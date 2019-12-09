Умер сыгравший в «Кинг-Конге» актер Рене Обержонуа

В Лос-Анджелесе на 80-м году жизни умер американский режиссер и актер, сыгравший в фильме «Кинг-Конг» и сериале «Звездный Путь», Рене Обержонуа. Об этом говорится в Twitter актера.

Как сообщает The Washington Post со ссылкой на сына Обержонуа, актер умер у себя дома в Лос-Анджелесе 8 декабря этого года. Причиной его смерти стал рак легких.

Рене Обержонуа родился 1 июня 1940 года в Нью-Йорке. Известность среди зрителей актеру принесли роли в фильмах «Кинг-Конг», «Военно-полевой госпиталь», а также в сериалах «Звездный путь. Дальний космос 9», «Юристы Бостона» и «Анатомия страсти».