ФСИН назвала провокацией видеообращения своих сотрудников

Представители Федеральной службы исполнения наказаний заявили, что запущенная акция в социальных сетях «Бездомный полк», призванная обратить внимание на жилищные проблемы сотрудников, носит провокационный характер. Об этом ТАСС сказали в пресс-службе ФСИН России.

По данным ведомства, информация о том, что сотрудников и пенсионеров УИС выселяют из жилья без предоставления другого не соответствует действительности. Кроме того, во ФСИН отметили, что организатор акции пенсионерка УФСИН Московской области Е. Мальцева уже получала единовременную выплату, которая ей положена по законодательству.

«В связи с этим призываем сотрудников и пенсионеров УИС не поддаваться на провокации отдельных граждан», — заявили в ведомстве. При этом отметили, что жилищная проблема для сотрудников и пенсионеров УИС продолжает быть «одной из самых актуальных».

Ранее в сети пенсионеры и действующие сотрудники ФСИН Москвы объявили о начале акции «Бездомный полк», записав видеообращение. В ролике говорится, что сотрудников лишают ведомственного жилья без предоставления замены. Организаторы также предложили поддержать акцию сотрудникам и пенсионерам ведомства в Петербурге.