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Глава района в Хакасии попал под машину из-за щенка

Глава Бейского района Республики Хакасия Иннокентий Стряпков попал в ДТП, сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Инцидент произошел ночью 8 декабря на автодороге Саяногорск — Калы — Бея. Как говорится в сообщении, Стряпков ехал по трассе и увидел щенка на проезжей части. Он остановился на обочине и вышел из машины, чтобы убрать собаку с дороги.

В этот момент на мужчину наехала Honda Civic, которая двигалась в попутном направлении. В результате Стряпков был госпитализирован с травмой головы и сотрясением мозга. Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное.

Все обстоятельства произошедшего уточняются. Участники ДТП были трезвы, говорится в сообщении регионального правительства.

В феврале автомобиль губернатора Мурманской области Марины Ковтун попал в аварию в столице региона. По информации пресс-службы правительства, машина выехала из гаража и направилась к зданию правительства. По пути она столкнулась с Mazda CX5. В момент ДТП губернатора в машине не было.

Теги: ДТП, Хакасия, щенок
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