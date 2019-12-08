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МВД заявило об отсутствии планов покупать роботов-полицейских

МВД России не планирует приобретать роботов для осуществления полицейских функций к 2030 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр министерства.

«В настоящее время МВД России не рассматривается вопрос приобретения указанных материально-технических средств», — говорится в сообщении полиции.

В октябре ТАСС писал со ссылкой на представителя компании-разработчика Promobot Константина Покладка, что через десять лет в России на службе МВД могут появиться роботы. Роботизированные комплексы, которые оснащены системой распознавания голоса и лица, сканером документов, как говорилось в сообщении, могли бы консультировать граждан в ГИБДД и УФМС. Покладок добавил, что роботы также смогут снимать отпечатки пальцев.

Компания Promobot называет себя крупнейшим производителем автономных человекоподобных роботов на территории Северной и Восточной Европы. Производство базируется в Перми. Компания является резидентом фонда «Сколково».

В компании утверждают, что 514 роботов Promobot работают в 36 странах мира, выполняя функции консультантов, промоутеров, гидов и консьержей.

Теги: роботы, полиция, Россия
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