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В Нью-Дели погибли 43 человека в результате пожара на фабрике

Сильный пожар произошел на одной из фабрик в Нью-Дели в районе Анадж Манди. В результате погибли не менее 43 человек, еще 56 человек числятся пострадавшими, сообщает India Today со ссылкой на данные местной полиции.

По данным правоохранителей, в здании находились 59 человек в тот момент, когда вспыхнул огонь. В ликвидации пожара было задействовано более 30 пожарных. В результате удалось спасти более 50 человек. Большинство из них отравились угарным газом, сообщил представитель делийской пожарной службы Атул Гарг.

По словам заместителя начальника пожарной охраны Сунила Чоудхари, пожар произошел на площади 600 кв. м. Данное предприятие является фабрикой, где хранились школьные сумки, бутылки и другие материалы. На месте происшествия ведутся спасательные работы. 

Как сообщает телеканал NDTV, к моменту начала возгорания, точные причины которого до конца не установлены, большинство жертв спали на территории предприятия.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в своем Twitter выразил соболезнования и слова поддержки родственникам погибших и пострадавших.

Теги: Индия, Нью-Дели, пожар, фабрика
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