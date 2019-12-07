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Умер сыгравший в сериале «Друзья» актер Рон Либман

Американский актер Рон Либман, сыгравший в сериале «Друзья», умер на 83-м году жизни. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на представителя актера Роберта Аттермана.

В сериале Либман исполнил роль доктора Леонарда Грина — отца персонажа Дженнифер Эннистон Рэйчел Грин.

Как сообщает издание The Hollywood Reporter со ссылкой на представителей семьи Либмана, причиной смерти актера послужила пневмония. Его представитель Роберт Аттерман в опубликованном им заявлении отметил, что Либман был «необычайно одаренным актером, у которого сложилась выдающаяся карьера в кино, на телевидении и в театре».

Рон Либман родился в 1937 году в Нью-Йорке. Известность актеру принесли роли в фильмах «Норма Рэй», «Бойня номер пять» и пр. В 1979 году Либман был удостоен премии «Эмми» за роль в сериале «Каз», в 1993 году он стал лауреатом премии «Тони».

Теги: смерть, актер
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