На Урале задержали автобус с фанатами из-за подозрений в провокациях

Сотрудники правоохранительных органов на подъезде к Южноуральску остановили автобус, в котором передвигались болельщики из фанатской группировки «Sector A», поддерживающей хоккейный клуб «Трактор». Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Челябинской области.

В автобусе находились около 30 человек. По данным полиции, среди них были лица, которые готовили провокационные действия во время матча в Магнитогорске между «Трактором» и «Металлургом» (пройдет 7 декабря в 15:00 мск).

В ходе осмотра автобуса полицейские обнаружили файеры, баллоны с краской и наркотическое вещество растительного происхождения. «В отношении одного из пассажиров автобуса возбуждено административное дело по факту незаконного оборота наркотического средства», — говорится в сообщении.

В своем заявлении «Трактор» отметил, что о случившемся узнал от третьих лиц. «Клуб не имеет никакого отношения к произошедшему, равно как и к тому, что у пассажиров были с собой предметы и вещества, которые изъяли полицейские», — говорится в заявлении.

В хоккейном клубе также сообщили, что сбор болельщиков проходил через официальные источники по заявкам. На места в фанатском секторе от клуба поступило 150 заявок. Те, кто не подавал заявки на трансфер, добирались самостоятельно, отметили в клубе.