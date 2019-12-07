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На Ставрополье шесть человек заразились корью из-за не привитого ребенка

Ребенок, не привитый от кори из-за отказа родителей, заразил шесть человек в Ставропольском крае. Об этом сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по региону.

Как заявили в ведомстве, за 10 месяцев 2019 года эпидемиологическая обстановка по кори в Ставропольском крае оставалась относительно стабильной. За этот период зарегистрировали 12 случаев заболеваний, завезенных в регион из других субъектов России. Однако в ноябре эпидемиологическая обстановка по кори осложнилась в Невинномысске после регистрации случая заболевания у семилетнего ребенка, который не был привит от данного заболевания по причине отказа родителей сделать ему прививку. 

Пока у ребенка проходил инкубационный период болезни, он общался с большим количеством детей и взрослых, некоторые из которых также оказались не привиты. В результате за две недели корью заболели сразу шесть человек. В городе объявили подчищающую иммунизацию против кори среди не привитых, не имеющих сведений, не болевших корью или однократно привитых детей и взрослых.

Корь —  заразное вирусное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. Инкубационный период составляет до 10-12 дней. Первым признаком кори обычно является повышение температуры (до 40 градусов), сопровождаемое насморком, кашлем и покраснением глаз.

Теги: Ставропольский край, Роспотребнадзор, корь
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