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РБК запустит платный сервис для профессионалов
Сервис «РБК Pro» будет расширен и обновлен. Он превратится в для площадку для обучения и развития бизнеса, на которой онлайн-составляющая будет дополнена реальными событиями
Фото: Алексей Зотов / ТАСС

Российский медиахолдинг «РосБизнесКонсалтинг» перезапустит сервис «РБК Pro», который будет предоставлять доступ к отраслевому профессиональному контенту, необходимому управленцам и предпринимателям для принятия бизнес-решений. Старт работы обновленной версии сервиса запланирован на 16 декабря, следует из сообщения пресс-службы группы компаний РБК.

В настоящее время в базе «РБК Pro» доступно более 3 тыс. материалов по 20 отраслям. За год работы сервиса в тестовом режиме число зарегистрированных пользователей сервиса составило более 200 тыс. Контент-партнерами сервиса стали ведущие консалтинговые компании и профессиональные организации, всего в списке источников сервиса около 300 позиций.

Помимо редакционных статей и материалов контент-партнеров в текстовой части пользователям сервиса доступны дайджесты отраслевых СМИ как русских, так и иностранных, а также переводы статей Bloomberg, исследования и прогнозы, чек-листы для бизнес-задач.

Видеоблок составляют вебинары, трансляции и подборки лучших выступлений с ведущих российских и западных отраслевых конференций. В 2020 году доля такого контента в сервисе будет существенно расширена, отметили в пресс-службе.

Благодаря обновлению версии будут расширены параметры кастомизации, появится возможность сохранения материалов, а также будут добавлены персонализированные рассылки, подборки и темы. В дальнейшем сервис планируется дополнить пакетом мобильных приложений и hand-book по комплексным бизнес-задачам.

Сервис будет функционировать по подписной модели. Стоимость месячной подписки составит 800 руб. Зарегистрированные пользователи пилотной версии «РБК Pro» после обновления получат месяц бесплатного использования. Баннерной рекламы сервис содержать не будет.

«В Pro мы ставим перед собой несколько задач. Во-первых, приложить к неновостному бизнес-контенту навыки медиахолдинга РБК в отборе и верификации информации. Это позволит пользователям существенно экономить время на поиске действительно качественных и полезных материалов. Во-вторых, мы хотим образовывать и вдохновлять, но не только с позиций журналистов: мы предоставляем площадку для высказывания самим гуру рынка. В-третьих, мы планируем создать профессиональное сообщество, дополнять Pro офлайн-мероприятиями, такими как совместные просмотры трансляций форумов, паблик-токи, мастер-классы», — отметил заместитель генерального директора РБК Максим Васюков.

Также сервис предполагает возможность корпоративной подписки, где доступ к Pro комбинируется с пакетными предложениями других сервисов для бизнеса от холдинга РБК, таких как магазин исследований, конференции и библиотека public.ru.

Теги: РБК, сервис
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