РБК запустит платный сервис для профессионалов

Сервис «РБК Pro» будет расширен и обновлен. Он превратится в для площадку для обучения и развития бизнеса, на которой онлайн-составляющая будет дополнена реальными событиями

Фото: Алексей Зотов / ТАСС

Российский медиахолдинг «РосБизнесКонсалтинг» перезапустит сервис «РБК Pro», который будет предоставлять доступ к отраслевому профессиональному контенту, необходимому управленцам и предпринимателям для принятия бизнес-решений. Старт работы обновленной версии сервиса запланирован на 16 декабря, следует из сообщения пресс-службы группы компаний РБК.

В настоящее время в базе «РБК Pro» доступно более 3 тыс. материалов по 20 отраслям. За год работы сервиса в тестовом режиме число зарегистрированных пользователей сервиса составило более 200 тыс. Контент-партнерами сервиса стали ведущие консалтинговые компании и профессиональные организации, всего в списке источников сервиса около 300 позиций.

Помимо редакционных статей и материалов контент-партнеров в текстовой части пользователям сервиса доступны дайджесты отраслевых СМИ как русских, так и иностранных, а также переводы статей Bloomberg, исследования и прогнозы, чек-листы для бизнес-задач.

Видеоблок составляют вебинары, трансляции и подборки лучших выступлений с ведущих российских и западных отраслевых конференций. В 2020 году доля такого контента в сервисе будет существенно расширена, отметили в пресс-службе.

Благодаря обновлению версии будут расширены параметры кастомизации, появится возможность сохранения материалов, а также будут добавлены персонализированные рассылки, подборки и темы. В дальнейшем сервис планируется дополнить пакетом мобильных приложений и hand-book по комплексным бизнес-задачам.