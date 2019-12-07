В Мексике обнаружили месторождение нефти объемом 500 млн баррелей

Мексиканская государственная нефтегазовая и нефтехимическая компания Petróleos Mexicanos (Pemex) обнаружила на суше в штате Табаско на юго-востоке страны крупное месторождение нефти, которое получило название «Кески». Об этом сообщает издание El Universal.

«Мы можем подтвердить вам, господин президент, наличие гигантского месторождения объемом в 500 млн баррелей нефтяного эквивалента по категории 3P (доказанные, вероятные и возможные запасы — прим. РБК)», — сказал генеральный директор компании Октавио Ромеро Оропеса.

Pemex назвала это открытие самым важным из всех, сделанных на юге страны в период с 1987 года.

В ноябре 2017 года Pemex объявила об обнаружении «важнейшего» за последние 15 лет нефтяном месторождении в районе Косамалоапан в штате Веракрус, которое находится в 72 км к югу от одноименного порта Веракрус. Запасы оценили в 1,5 млрд баррелей. Предыдущий президент Мексики Энрике Пенья Ньето говорил, что компания столкнулась с падением уровня добычи нефти. На тот момент уровень добычи нефти «в лучшем случае» достигал 2,1 млн баррелей в день.