СМИ сообщили о гибели четырех человек из-за взрыва в Мексике

СМИ сообщили о гибели четырех человек из-за взрыва в Мексике

В Мексике в окрестностях города Пуэбла произошел взрыв, по меньшей мере четыре человека погибли, еще десять получили ранения, сообщает издание Sol de Mexico.

В сообщении указывается, что число жертв может увеличиться. Пострадавших отправили в больницы Пуэблы. По информации издания, причиной инцидента мог стать взрыв пороха или пиротехника.

На месте происшествия работают пожарные, полиция и врачи.

В начале декабря в Мексике в штате Коауила при столкновении полицейских и членов наркокартеля погибли 14 человек. Члены нарокартеля открыли огонь по местной администрации, после чего завязалась перестрелка. В результате инцидента погибли четверо полицейских и десять членов накркокартеля.