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СМИ сообщили о гибели четырех человек из-за взрыва в Мексике

В Мексике в окрестностях города Пуэбла произошел взрыв, по меньшей мере четыре человека погибли, еще десять получили ранения, сообщает издание Sol de Mexico.

В сообщении указывается, что число жертв может увеличиться. Пострадавших отправили в больницы Пуэблы. По информации издания, причиной инцидента мог стать взрыв пороха или пиротехника.

На месте происшествия работают пожарные, полиция и врачи.

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В Мексике при столкновении полиции и наркокартеля погибли 14 человек

В начале декабря в Мексике в штате Коауила при столкновении полицейских и членов наркокартеля погибли 14 человек. Члены нарокартеля открыли огонь по местной администрации, после чего завязалась перестрелка. В результате инцидента погибли четверо полицейских и десять членов накркокартеля.

Теги: Мексика, взрыв, жертвы
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