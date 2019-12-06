Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Почитай старших
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 7 декабря
USD ЦБ: 63,72 (-0,1) Quote, 13:22
Курс евро на 7 декабря
EUR ЦБ: 70,76 (+0,03) Quote, 13:22
МИД пообещал не оставлять без ответа новые санкции США против россиян Политика, 21:50 Лавров назвал слухами сообщения о российских наемниках в Ливии Политика, 21:44 Поезд из Хельсинки в Петербург задержался по техническим причинам Общество, 21:41 Интеллектуальный кроссовер Haval F7X: передовые технологии, смелый нрав РБК Стиль и Haval, 21:31 Военные Украины заявили о завершении отвода сил в Петровском в Донбассе Политика, 21:21 Как Familia управляет 270 магазинами по всей стране РБК и Microsoft, 20:57 Летевший из Москвы в Ереван лайнер вынужденно сел в Ростове-на-Дону Общество, 20:55 Бизнесу предложили инвестировать в нацпроекты через аналоги трастов Экономика, 20:51 ГК «Основа» инвестирует более 450 млн руб. в парки развлечений Бизнес, 20:41 Дзюба возглавил список лучших бомбардиров чемпионата России Спорт, 20:32 10 идей, куда отправиться c друзьями на выходные на машине РБК и Subaru, 20:29 Суд дал реальные сроки двоим фигурантам «дела 27 июля» Общество, 20:28 Путин обсудил по телефону с Нетаньяху взаимодействие по Сирии Политика, 20:28 Путин перешел на немецкий на встрече с бизнесменами из Германии Политика, 20:21
Общество ,  
0 
Поезд из Хельсинки в Петербург задержался по техническим причинам

Поезд № 786 «Аллегро», следовавший из Хельсинки в Санкт-Петербург, опаздывает на полтора часа. Об этом сообщается на сайте Октябрьской железной дороги.

Состав отправился из финской столицы в 16:00. Задержка произошла «по техническим причинам» на территории Финляндии, уточняется на сайте. В связи с этим также возможна отсрочка отправления поезда № 787 Санкт-Петербург — Хельсинки, отправление которого было запланировано на 20:30 с Финского вокзала.

В августе под Новгородом около двух часов простоял шедший в Петербург скоростной поезд «Сапсан». Причиной задержки стало повреждение контактного провода и-за упавшего на него дерева. Из-за этого задержались еще три состава.

 

Теги: Поезд, Хельсинки, Петербург
Материалы по теме
На линиях МЦД третий раз за день произошел сбой движения поездов
Общество
На МЦД-2 второй раз за утро произошел сбой в движении поездов
Общество
Число вагонов в поездах на МЦД-1 пообещали увеличить досрочно
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter