Поезд из Хельсинки в Петербург задержался по техническим причинам

Поезд из Хельсинки в Петербург задержался по техническим причинам

Поезд № 786 «Аллегро», следовавший из Хельсинки в Санкт-Петербург, опаздывает на полтора часа. Об этом сообщается на сайте Октябрьской железной дороги.

Состав отправился из финской столицы в 16:00. Задержка произошла «по техническим причинам» на территории Финляндии, уточняется на сайте. В связи с этим также возможна отсрочка отправления поезда № 787 Санкт-Петербург — Хельсинки, отправление которого было запланировано на 20:30 с Финского вокзала.

В августе под Новгородом около двух часов простоял шедший в Петербург скоростной поезд «Сапсан». Причиной задержки стало повреждение контактного провода и-за упавшего на него дерева. Из-за этого задержались еще три состава.



