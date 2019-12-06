Более половины украинцев заявили о готовности к компромиссу с Россией

Более половины украинцев заявили о готовности к компромиссу с Россией

Более половины украинцев заявили о готовности идти на определенные компромиссы с Россией ради мира в Донбассе. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии, передает УНИАН.

Так, 57% опрошенных на Украине считают, что для мира необходимо соглашаться на компромиссы, но не на все. При этом 14,4% опрошенных выразили готовность идти на любые компромиссы ради урегулирования конфликта. Мнение о том, что ситуацию можно разрешить только с позиции силы, разделяет 15,8% респондентов.

Кроме того, 53,2% опрошенных заявили о неприемлемости предоставления «особого статуса» Донецкой и Луганской республикам, 29,9% респондентов считают подобное решение возможным. 42,6% опрошенных выступили «против» и 36% — «за» принятие закона о нейтральном и внеблоковом статусе Украины. На вопрос о возможном предоставлении русскому языку статуса государственного 51,2% украинцев ответили отрицательно и 36% — положительно.

9 декабря в Париже пройдет саммит «нормандской четверки», где Россия, Украина, Франция и Германия обсудят исполнение минских договоренностей и урегулирование конфликта в Донбассе. В ходе встречи стороны планируют договориться о сроках и условиях исполнения «формулы Штайнмайера», предусматривающей принятие закона об особом статусе Донбасса и проведение там местных выборов под наблюдением международных миссий.