Минсельхоз повысил прогноз по урожаю зерна в 2019 году

Минсельхоз повысил прогноз по урожаю зерна в 2019 году

К концу 2019 года Россия должна собрать 121 млн т зерна. Об этом рассказал министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, сообщается на сайте ведомства.

По его словам, эта цифра выше показателя на 2018 год на 7%. Патрушев отметил, что в настоящее время уборочная кампания в России практически завершена, до конца года предстоит собрать еще около 5% посевных площадей кукурузы.

«Это второй результат в постсоветской истории России, который достигнут несмотря на неблагоприятные погодные условия в ряде регионов страны», — отметил он.

Ранее замминистра сельского хозяйства Елена Фастова, выступая на конференции «Агрохолдинги России», заявила, что, по предварительным данным, в России уже собрали 120 млн т зерна, при этом 75 млн т составила пшеница.

В январе Патрушев во время встречи с президентом Владимиром Путиным говорил, что, по предварительным прогнозам, к концу 2019 года урожай зерна должен составить 108-110 млн т. В том числе планировалось собрать около 67 млн т пшеницы.