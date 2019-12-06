Раймонд Паулс объяснил слова о «навязчивой» публике

Российские слушатели отзывчивее, чем латышские, а сообщения о «навязчивости» первых — бессмыслица, заявил Раймонд Паулс РБК.

Ранее в интервью порталу Apollo композитор отметил, что публика в Латвии менее навязчива, чем в России. По словам композитора, он выходил вместе с певицей Аллой Пугачевой после концерта и «видел, что творится с этими людьми». В Латвии тоже дарят цветы, но делают это «так сердечно и ненавязчиво», отметил он.

В беседе с РБК композитор заявил, что не говорил о навязчивости российских слушателей. «Как навязчивость? Где это написано? Это идиотизм абсолютный, я всегда, наоборот, говорил, что русская публика намного отзывчивее, чем латышская публика. Это ерунда абсолютная», — заявил РБК Паулс.

В интервью латвийскому порталу Паулс также говорил, что популярность может мешать, но без нее заниматься концертной деятельностью очень сложно, поскольку именно она определяет, придут ли на выступление слушатели или нет.

«Если на Домской площади [в Риге] будут проходить узбекские или казахские туристы, я обязательно услышу мое имя», — сказал Паулс, добавив, что в годы дефицита популярность помогала ему. «Продавщица смотрит на тебя и вдруг достает откуда-то пакетик с конфетами... или кусок какой-то колбасы», — сказал он, отметив, что в обмен на свои билеты на концерт мог «получить все».