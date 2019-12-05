Трамп пошутил о российской комнате в Белом доме

Постпред России Василий Небензя на встрече официальных представителей стран в ООН с президентом США Дональдом Трампом в шутку заявил, что во время экскурсии по Белому дому ему и его коллегам из других стран показали китайскую комнату. Однако, как отметил дипломат, российской комнаты в Белом доме нет, сообщил в своем Twitter корреспондент телекомпании CBS News Марк Ноллер, который занимается освещением новостей из Белого дома.

По словам Небензи, он видел в Белом доме «китайскую комнату», но «не видел российскую комнату», передает корреспондент содержание разговора.

«Может быть, она совершенно секретная?» — предположил Небензя.

Трамп ответил на это: «Мы позаботимся об этом».

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