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Ядерный чемоданчик показали в открытом виде

В эфире телеканала «Звезда» впервые показали кадры открытого ядерного чемоданчика. О том, что находится внутри него, рассказал ведущий программы «Военная приемка» на «Звезде» Алексей Егоров.

Как видно на кадрах, кнопка «пуск» — белого цвета и по размеру не отличается от остальных кнопок внутри чемодана. «Этот самый чемодан находился у офицера, который круглые сутки был где-то поблизости с Верховным главнокомандующим», — рассказал Егоров.

Он уточнил, что одной из составляющих чемоданчика является своего рода флеш-карта. «Она индивидуальна. И это один из тех ключей, которые закладываются», — уточнил он. От описания дальнейших подробностей работы чемоданчика он отказался.

«Но заметьте одну вещь: это чемодан времен 50-летней давности, но, тем не менее, это первый случай на телевидении, когда этот чемодан разрешают показать в раскрытом виде», — добавил Егоров.

Политика
Ядерный чемоданчик первого президента России выставили в Ельцин-центре

В ноябре 2015 года в открывшемся Ельцин-центре в Екатеринбурге был выставлен подлинный ядерный чемоданчик первого президента России. Из него была вынута электронная начинка, но сохранены кнопки и оригинальный внешний вид. Экспонирование чемоданчика было согласовано со спецслужбами и генштабом.

Ядерный чемоданчик — устройство, в котором хранятся ключи для запуска ядерного оружия. Он всегда находится у Верховного главнокомандующего, а также военных руководителей государства. Через ядерный чемоданчик осуществляется связь с РВСН.

Теги: ядерный чемоданчик, ядерное оружие
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