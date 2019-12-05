Ядерный чемоданчик показали в открытом виде

В эфире телеканала «Звезда» впервые показали кадры открытого ядерного чемоданчика. О том, что находится внутри него, рассказал ведущий программы «Военная приемка» на «Звезде» Алексей Егоров.

Как видно на кадрах, кнопка «пуск» — белого цвета и по размеру не отличается от остальных кнопок внутри чемодана. «Этот самый чемодан находился у офицера, который круглые сутки был где-то поблизости с Верховным главнокомандующим», — рассказал Егоров.

Он уточнил, что одной из составляющих чемоданчика является своего рода флеш-карта. «Она индивидуальна. И это один из тех ключей, которые закладываются», — уточнил он. От описания дальнейших подробностей работы чемоданчика он отказался.

«Но заметьте одну вещь: это чемодан времен 50-летней давности, но, тем не менее, это первый случай на телевидении, когда этот чемодан разрешают показать в раскрытом виде», — добавил Егоров.