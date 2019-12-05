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Россия и Андорра заключили соглашение по визам

Глава МИД России Сергей Лавров и глава МИД Андорры Мария Убах подписали соглашение об условиях отказа от визовых формальностей при взаимных поездках граждан двух стран. Трансляцию вело российское внешнеполитическое ведомство.

Подписание документа произошло на полях заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ. Соглашение вступит в силу через 90 дней с момента подписания.

Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе назвала большим прорывом возможный отказ от виз между Россией и Андоррой.

«Андорра — это популярное направление зимой. Это один из популярных горнолыжных курортов, который традиционно входит в пятерку самых продаваемых европейских горнолыжных направлений. Конечно, облегчение визового режима может быть для Андорры большим прорывом», — сказала она РБК.

По словам Ломидзе, стоит ожидать увеличения турпотока не только из России в Андорру, но и из Андорры в Россию. «Безусловно, пока сроки взаимного отказа от виз не установлены, но в любом случае это очень хорошая новость, потому что это будет первая страна не Восточной Европы, с которой у нас будет облегченный визовый режим или вообще не будет виз», — добавила представитель АТОР.

В княжестве Андорра из-за высокогорной местности нет аэропорта, однако в страну можно добраться по воздуху. Так, ближайший аэропорт находится в районе Альт-Уржеля испанской провинции Льейде.

Теги: Россия, Андорра, соглашение, визы, новости РБК
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