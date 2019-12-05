Медведев посоветовал обязательную к прочтению книгу

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе большого интервью в эфире телеканала «Россия 24» посоветовал всем прочитать книгу французского писателя Жюля Верна «Дети капитана Гранта».

Вопрос Медведеву задала самая юная участница большого интервью, девятилетняя ведущая программы телеканала «Карусель» Аня Тадыщенко.

Отвечая девочке, премьер-министр сказал, что научился читать в два года, однако брал в руки книгу, только если его заставляли родители. Впервые ощущение, что чтение может быть интересным, у него появилось именно после прочтения этой книги Жюля Верна. «Это первая книжка, которая увлекла меня и вовлекла в книжный мир. Я ее советую прочитать», — сказал премьер-министр.

Читать классику и современную литературу нужно в любом возрасте, добавил он. По его мнению, главное — найти свою первую книгу, которая откроет своему читателю путь в мир литературы.

Медведев также поделился, что с удовольствием читает электронные книги. По его словам, такой формат имеет свой плюс — можно читать сразу несколько книг одновременно. Он пояснил, что обычную книгу приятно держать в руке, однако взять в командировку несколько произведений будет сложно.