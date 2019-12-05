В Челябинске автомобиль наехал на людей

На северо-западе Челябинска автомобиль совершил наезд на толпу людей, ожидавших на тротуаре служебный автобус. Первым об этом сообщил местный портал «74.RU» со ссылкой на очевидца ДТП. По данным издания, в месте, где произошел инцидент, скользкая от снега дорога.

В ГУ МВД по Челябинской области подтвердили «URA.RU» информацию об аварии. По данным местной полиции, ДТП произошло в 08:10 (06:10 мск) 5 декабря на Комсомольском проспекте.

«Женщина 1974 года рождения, сидевшая за рулем Nissan, при повороте налево не справилась с управлением, съехала с проезжей части на тротуар и сбила двух женщин», — рассказали в областном ГУ МВД.

В полиции уточнили, что пострадавшие были доставлены в больницу. Правоохранительные органы проводят проверку после происшествия.