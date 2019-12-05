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СК начал проверку после полученной школьником из Омска травмы головы

Следователи начали проверку после того, как в Русско-Полянской средней школе Омска ученику 7-го класса была нанесена черепно-мозговая травма. Об этом сообщает областное СУ СК России.

По предварительным данным следствия, на уроке в 13:30 (10:30 мск) 3 декабря два одноклассника, сидевших за одной партой, начали играть, мешая вести урок. Учитель рассадила их, однако это не помогло остановить школьников.

Один из школьников бросил в друга ручку, а затем встал, чтобы ее забрать. В это время его оппонент в шутку толкнул в сторону наклонившегося школьника стул. Удар от стула пришелся по голове.

Пострадавшего мальчика доставили в больницу с диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма». Врачи сообщили, что операция школьнику не потребуется, его состояние не тяжелое. Школьник пробудет в больнице около десяти дней.

По итогам доследственной проверки правоохранители вынесут решение.

Теги: Омск, СК, проверка, школьник, травма
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