Китайское СМИ объяснило представление о «воинственности» россиян

В Китае многие считают жителей России «воинственным народом». Об этом сообщает китайское издание Sohu.

По мнению китайских журналистов, такое представление о россиянах бытует потому, что Россия — большая по площади страна. Так, во времена Российской империи и СССР территория страны достигала 25 млн кв. км. Сейчас, несмотря на то, что страна утратила часть территорий, она до сих пор остается самой большой в мире — 17 млн кв. км. «Россия за свою историю захватила больше земель, чем все другие государства», — говорится в публикации.

Кроме того, среди причин возникновения мнения о «воинственности» русских издание также называет суровый климат, который не раз помогал народу побеждать в войнах: и в ходе Северной войны со Швецией, и во время Отечественной войны1912 года, а также в годы Второй мировой. Китайское издание напомнило, что в Сибири морозы могут достигать и 70 градусов ниже нуля.

Россиян действительно стоит называть «воинственным народом», поскольку они умеют выживать в экстремальных условиях, говорится в статье.