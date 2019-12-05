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В Польше жилой дом рухнул после взрыва газа

Взрыв газа произошел в жилом доме в Польше. В результате здание рухнуло, сообщает Polskieradio24 со ссылкой на пресс-секретаря муниципального штаба пожарной охраны города Бельско-Бяла.

Инцидент произошел накануне около 18:30 по местному времени (20:30 мск) на горнолыжном курорте Щирк. В здании также начался пожар. Спасатели тушат его и разбирают обломки.

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Дом, где произошел взрыв, полностью разрушен. По данным штаба, в нем могли находиться восемь человек, включая детей. На месте происшествия работают более ста спасателей, а также сотрудники полиции и бригады скорой помощи. В соцсетях появились кадры с места происшествия.

TVP Info сообщает, что частный дом был трехэтажным. Представитель Польской газовой компании (PSG) Артур Михневич рассказал, что причиной взрыва могли стать работы по бурению газопровода сторонней компанией. «На наших станциях зафиксировали очень большую моментальную утечку газа, и это происходит, когда в газопроводе образуется дыра», — сказал он.

Теги: Польша, взрыв газа, жилой дом
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