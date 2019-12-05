В Польше жилой дом рухнул после взрыва газа

Взрыв газа произошел в жилом доме в Польше. В результате здание рухнуло, сообщает Polskieradio24 со ссылкой на пресс-секретаря муниципального штаба пожарной охраны города Бельско-Бяла.

Инцидент произошел накануне около 18:30 по местному времени (20:30 мск) на горнолыжном курорте Щирк. В здании также начался пожар. Спасатели тушат его и разбирают обломки.

Дом, где произошел взрыв, полностью разрушен. По данным штаба, в нем могли находиться восемь человек, включая детей. На месте происшествия работают более ста спасателей, а также сотрудники полиции и бригады скорой помощи. В соцсетях появились кадры с места происшествия.