В Совфеде отреагировали на отказ президента Польши считать Россию врагом

Зампред Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров считает, что в отношении России польский президент руководствуется позицией Соединенных Штатов. Об этом он заявил RT.

По словам сенатора, когда президент США Дональд Трамп заявил о необходимости сотрудничества с Москвой, все остальные страны его поддержали.

При этом Джабаров полагает, что резких изменений отношений с Западом ждать не стоит. «Но я думаю, что настанет время, когда у нас будут нормальные, прагматические и взаимовыгодные отношения, в том числе и с НАТО», — добавил он.

Ранее президент Польши Анджей Дуда на пресс-конференции после саммита НАТО заявил, что в отношениях с Россией существуют разногласия, и определенные действия Москвы НАТО считает неприемлемыми. Однако, отметил он, альянс не может называть какое-либо государство своим врагом, в том числе и Россию. Дуда призвал демонстрировать «жесткую» позицию в ответ на «имперские действия» Москвы, в то же время вести переговоры и работать над улучшением диалога с Россией.