В Думе ответили на слова эксперта об «оглуплении» украинцев Россией

Обвинять СССР и тем более царскую Россию в низком уровне образованности украинцев — глупо. Об этом РБК заявил заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Так он отреагировал на просьбу прокомментировать заявление украинского эксперта Ивана Компана о том, что Российская империя, а потом Советский Союз «выхолащивали украинский интеллектуальный потенциал». Об этом Компан написал в своем блоге в издании «Новое время».

По словам Чепы, образовательная система СССР была лучшей, и многие европейские страны брали ее за основу при модернизации своей. Депутат считает, что Украина сейчас теряет огромный пласт культурного наследия русского языка из-за проводимой в стране политики. «То, что они пытаются из русской культуры сохранять, переводя определенные произведения с русского языка на украинский язык, очень трудно воспринимается», — считает Чепа.

Высказывания украинского эксперта можно считать проявлением «русофобских настроений», заявила РБК первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. «Я не считаю украинцев необразованными. Очень многие [в России] будут говорить, что у нас тоже низкий уровень образования, и мы не довольны. Но мы точно не будем это связывать с царской Россией и Cоветским Cоюзом», — говорит она.

По мнению Журовой, спустя века и десятилетия обвинять прежние властвующие режимы в «оглуплении» украинцев очень странно.