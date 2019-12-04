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Coca-Cola и PepsoCo снизят количество сахара в напитках в России

Импортеры и производители безалкогольных напитков, в том числе компании «Coca-Cola HBC Russia» и PepsiCo, намерены снизить содержание сахара в напитках в среднем на 10% до 2024 года. Это одно из условий Кодекса добровольных обязательств, которые члены Союза производителей безалкогольных напитков и минеральных вод (СПБН) и ряд других компаний должны подписать 4 декабря, сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителей СПБН.

Соглашение планируют подписать IDS Borjomi Russia, УК «Черноголовка», «Холдинг аква» (производитель «Ессентуков») и другие, указывает газета. Помимо обязательства снизить содержание сахара в напитках, Кодекс добровольных обязательств содержит условие о введении в ассортимент напитков в упаковках менее 500 мл, размещении информации о составе напитков в понятной для потребителя форме и другие. Также участники соглашения должны будут ограничить рекламу напитков и отказаться от бесплатной раздачи продукции возле школ и детских учреждений.

По словам президента СПБН Максима Новикова, основная цель ограничения количества сахара состоит в том, чтобы донести до потребителя идею, что сладкие газированные напитки не угрожают здоровью, но употреблять их надо в разумных пределах.

В 2016 году американская компания PepsiCo уже заявила о намерении сократить содержание сахара, натрия и насыщенных жиров в своих напитках к 2025 году. Компания также была намерена добиться, чтобы к этому времени как минимум две трети напитков содержали менее 100 калорий на стандартную банку размером около 360 мл.

Теги: Coca-Cola, сахар
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