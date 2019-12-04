Картина Поля Гогена ушла с аукциона в Париже за €9,5 млн

Картина Поля Гогена ушла с аукциона в Париже за €9,5 млн

Картину французского художника Поля Гогена «Te Burao II» продали с аукциона в Париже за €9,5 млн (675,5 млн руб.), передает Reuters.

Полотно, на котором написаны ручей с птицами и цветами в сине-зеленых тонах, художник создал в 1897 году, когда жил на Таити. Эта картина является частью цикла из девяти работ, выполненных на острове.

Как сообщил аукционный дом Artcurial, полотно приобрел международный коллекционер, пожелавший остаться анонимным и пообещавший, что картина «останется во Франции».

Поль Гоген, родившийся в Париже в 1848 году, являлся одним из крупнейших представителей постимпрессионизма наряду с Полем Сезанном и Винсентом Ван Гогом. Он повлиял на таких художников, как Пабло Пикассо и Анри Матисс и стал широко известен после своей смерти в 1903 году.