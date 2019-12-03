Министр поручил уточнить число жильцов обрушившегося под Белгородом дома

Глава МЧС Евгений Зиничев поручил сверить списки людей, прописанных в доме в Белгороде, в котором произошел взрыв газа, со списками эвакуированных, сообщили РБК в ведомстве.

Он также попросил узнать у очевидцев, сколько людей фактически могло проживать в доме. По предварительным данным, в доме были прописаны 24 жильца, 18 человек эвакуировали.

Вечером 3 декабря в жилом многоквартирном доме в поселке Яковлево взорвался бытовой газ, в результате здание частично обрушилось. По информации региональной прокуратуры, в результате взрыва пострадали шесть человек. На месте происшествия работают 45 сотрудников МЧС и 20 единиц техники.