Полиция нашла включивших порно на экране в брянском ТЦ школьников

Полицейские установили виновников появления видеоролика порнографического содержания на экране в торговом центре в Брянске, ими оказались два 14-летних школьника, сообщается на сайте регионального управления МВД.

«Находясь на территории фудкорта, они с помощью мобильного телефона подключились к монитору и осуществили ретрансляцию ранее найденного в интернете видеоролика. После запуска ролика подростки покинули территорию фудкорта», — говорится в сообщении.

Подростки признались в хулиганской выходке. Сотрудники правоохранительных органов продолжают проверку по факту инцидента.

В торговом центре посоветовали РБК обратиться за комментарием позднее.

25 ноября пользователи соцсетей сообщили, что на экране фудкорта в ТЦ «Аэропарк» вместо рекламы транслировался порноролик. По данным издания «Брянские новости», это продолжалось около минуты, после чего плазменные панели отключили. В пресс-службе «Аэропарка» предположили, что произошел взлом компьютерной сети ТРЦ.