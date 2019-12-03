В Татарстане мужчина убил бывшую жену и двухлетнего сына

В Татарстане мужчина убил бывшую жену, их общего двухлетнего ребенка и своего 19-летнего пасынка. Об этом РБК сообщил старший помощник руководителя регионального следственного управления СК России Андрей Шептицкий.

По его словам, мужчина пришел к бывшей супруге в состоянии алкогольного опьянения. Он нанес ранения 38-летней женщине, пасынку, а также ранил двухлетнего сына. Шептицкий рассказал, что в это время в квартире находился еще один несовершеннолетний.

«На шум борьбы вышел 12-летний пасынок из соседней комнаты, злоумышленник сказал ему закрыться. Тот зашел в комнату, выпрыгнул из окошка, побежал в полицию, сообщил о произошедшем. Приезжают, там уже злоумышленника нет, женщина со старшим сыном мертвые. Мальчика увезли маленького в больницу — он по дороге скончался», — заявил он. По словам Шептицкого, мужчина ранее был судим.

ТАСС в пресс-службе регионального МВД сообщали, что инцидент произошел в городе Менделеевске. В ведомстве сообщили, что, по предварительным данным, причиной убийства могла быть ревность. Собеседник агентства также рассказал, что подозреваемого уже задержали в городе Елабуге, ранее он был трижды судим за кражи и причинение тяжкого вреда здоровью.