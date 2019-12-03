В центре Джакарты произошел взрыв

В столице Индонезии на территории Национального монумента независимости произошел взрыв, по меньшей мере два человека получили ранения. Об этом сообщает The Jakarta Post.

По данным издания, инцидент в Джакарте произошел около 7:05 (3:05 мск). Как сообщает телеканал Kompas TV со ссылкой на представителя национальной полиции Индонезии, по предварительным данным, в результате взрыва пострадали два военных, их доставили в больницу. Информации о причинах происшествия пока нет, полиция начала расследование происшедшего.

В мае 2018 года в трех католических церквях во втором по величине городе Индонезии Сурамбае произошли взрывы. Погибли 11 человек, еще 40 получили ранения. Позже в полиции сообщили, что обнаружили предназначавшуюся для четвертой церкви бомбу. Как заявлял директор по коммуникациям разведывательного агентства Индонезии Ваван Пурванто, атаки могли быть связаны с бунтом в тюрьме на окраине Джакарты, в ходе подавления которого погибли пять членов контртеррористического отряда.