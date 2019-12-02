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Финансы ,  
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Путин подписал закон о переносе на год компенсации советских вкладов

Президент Владимир Путин подписал закон о приостановке сроком еще на один год — до 1 января 2023 года — начало действия закона «О базовой стоимости необходимого социального набора», предусматривающий компенсацию в полном объеме сбережений, помещенных во вклады в Сбербанк в период СССР. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон, предусматривающий гарантии восстановления и обеспечения сохранности целостности сбережений россиян, которые были размещены на вкладах в Сбербанке до 20 июня 1991 года и на вкладах в организации госстрахования России, а также госбумаги СССР и РСФСР до 1 января 1992 года, был принят в 1995 году.

Действие закона о выплатах было приостановлено в 2003 году и продлевалось каждый год по причине отсутствия средств и федеральных законов, которые предусматривали бы перевод сбережений граждан России в целевые долговые обязательства, как предполагает закон 1995 года.

В июле 2016 года глава Сбербанка Герман Греф заявлял, что государство должно возместить потери вкладчиков, поскольку советские власти «открыто похитили чужие деньги». Тогда он предлагал вернуть средства вкладчикам в виде акций.

Теги: Владимир Путин, закон, вклады
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