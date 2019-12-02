Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Почитай старших
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 3 декабря
USD ЦБ: 64,41 (+0,33) Quote, 15:59
Курс евро на 3 декабря
EUR ЦБ: 70,97 (+0,43) Quote, 15:59
Путин утвердил поправки к госбюджету до 2021 года Экономика, 23:22 Личный опыт: я живу в частном доме РБК и Элитная недвижимость, 23:20 В Воронежской области осудили истязавших ребенка супругов Общество, 22:40 СК показал последствия обрушения автомобильного моста в Оренбурге Общество, 22:39 Правительство внесло в Госдуму документ о биологической безопасности Общество, 22:36 Развали свой бизнес. Тест РБК и УРАЛСИБ, 22:35 Тегеран заявил о провале попыток США сорвать экспорт нефти из Ирана Политика, 22:25 Зеленский ввел неотложные меры по энергобезопасности Украины Экономика, 22:10 После обрушения моста в Оренбурге ввели режим ЧС Общество, 22:01 РФС рассмотрит эпизод с посещением тренером «Спартака» судейской Спорт, 22:00 Чем рассрочка выгоднее кредита. Карточки РБК и Совесть, 21:59 ЦБ предложил усложнить выдачу ипотеки закредитованным заемщикам Финансы, 21:53 На линиях МЦД третий раз за день произошел сбой движения поездов Общество, 21:52 В Москве грабители отобрали у девушки сумку Valentino и наушники Apple Общество, 21:42
Общество ,  
0 
В Воронежской области осудили истязавших ребенка супругов

Суд Воронежской области вынес приговор в отношении супружеской пары, истязавшей ребенка. Об этом сообщается на сайте регионального СК.

Следователи установили, что с 2017-го по 2019 год 29-летний мужчина вместе со своей 24-летней супругой в городе Лиски подвергали систематическому избиению, а также лишали свободы передвижения сына женщины.

В ходе расследования пара признала вину в совершаемом преступлении. Обвинения в адрес супругов также подтвердились показаниями свидетелей и заключением судебных экспертиз.

По обвинениям, предусмотренным статьями 117, 127 и 156 УК (истязание, незаконное лишение свободы и неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), отчиму назначено наказание в виде 2 лет и 6 месяцев колонии общего режима. Женщина была осуждена на полтора года лишения свободы в аналогичном учреждении.

Как писали «РИА Воронеж», обстоятельства издевательств вскрылись после того, как мальчик сбежал из семьи. В настоящее время он находится в приюте, его новорожденная сестра — под опекой бабушки.

Теги: родители, избиение ребенка
Материалы по теме
В Москве мужчину госпитализировали после избиения таксистом
Общество
В Петербурге мужчина избил приехавшего к нему фельдшера скорой помощи
Общество
В Севастополе мужчине дали 15 лет за избиение и изнасилование своих детей
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter