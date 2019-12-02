В Воронежской области осудили истязавших ребенка супругов

Суд Воронежской области вынес приговор в отношении супружеской пары, истязавшей ребенка. Об этом сообщается на сайте регионального СК.

Следователи установили, что с 2017-го по 2019 год 29-летний мужчина вместе со своей 24-летней супругой в городе Лиски подвергали систематическому избиению, а также лишали свободы передвижения сына женщины.

В ходе расследования пара признала вину в совершаемом преступлении. Обвинения в адрес супругов также подтвердились показаниями свидетелей и заключением судебных экспертиз.

По обвинениям, предусмотренным статьями 117, 127 и 156 УК (истязание, незаконное лишение свободы и неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), отчиму назначено наказание в виде 2 лет и 6 месяцев колонии общего режима. Женщина была осуждена на полтора года лишения свободы в аналогичном учреждении.

Как писали «РИА Воронеж», обстоятельства издевательств вскрылись после того, как мальчик сбежал из семьи. В настоящее время он находится в приюте, его новорожденная сестра — под опекой бабушки.