Умерла американская актриса Шелли Моррисон

В Лос-Анджелесе в возрасте 83 лет умерла актриса Шелли Моррисон, пишет Associated Press со ссылкой на публициста Лори Де Ваал.

Актриса умерла 1 декабря в медицинском центре от сердечной недостаточности в результате непродолжительной болезни.

Моррисон играла в сериалах и кинофильмах с середины 60-х годов прошлого века, сыграла эпизодические роли в «Коломбо» и «Она написала убийство». Самой известной ее ролью считается горничная Росарио из американского комедийного сериала «Уилл и Грэйс». Она появилась в 68 эпизодах ситкома с 1999 по 2006 год.

Моррисон вместе с другими актерами из «Уилл и Грэйс» получили награду Гильдии киноактеров США за лучший актерский состав в комедийном сериале.