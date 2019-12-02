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В результате стрельбы в киевском ресторане пострадал мужчина

В ресторане в центральной части Киева произошла стрельба, пострадал человек. Об этом сообщает пресс-служба управление Нацполиции украинской столицы.

В полицию поступила информация, что в ресторане на улице Антоновича произошла драка: неизвестные избили посетителя. Один из участников конфликта произвел выстрелы в потолок заведения.

По словам начальника Голосеевского управления полиции Олега Волошина, драка произошла между несколькими неизвестными и 29-летним мужчиной. После инцидента нападавшие скрылись на иномарке.

Полиция устанавливает причастных к преступлению, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По данным «Страна.ua», стрельба произошла в ресторане восточной кухни «Баку». По его данным, огонь велся из травматического пистолета.

Теги: стрельба, Киев, Украина
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