В результате стрельбы в киевском ресторане пострадал мужчина

В результате стрельбы в киевском ресторане пострадал мужчина

В ресторане в центральной части Киева произошла стрельба, пострадал человек. Об этом сообщает пресс-служба управление Нацполиции украинской столицы.

В полицию поступила информация, что в ресторане на улице Антоновича произошла драка: неизвестные избили посетителя. Один из участников конфликта произвел выстрелы в потолок заведения.

По словам начальника Голосеевского управления полиции Олега Волошина, драка произошла между несколькими неизвестными и 29-летним мужчиной. После инцидента нападавшие скрылись на иномарке.

Полиция устанавливает причастных к преступлению, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По данным «Страна.ua», стрельба произошла в ресторане восточной кухни «Баку». По его данным, огонь велся из травматического пистолета.