В Петербурге умер главный архитектор Эрмитажа Валерий Лукин

В Санкт-Петербурге 30 ноября умер главный архитектор Эрмитажа Валерий Лукин из-за проблем с сердцем. Об этом сообщает телеканал 78.ru со ссылкой на заместителя генерального директора Эрмитажа по эксплуатации Алексея Богданова.

Директор музея Михаил Пиотровский назвал смерть архитектора «неожиданной», передает «Фонтанка».

О дате и месте прощания с архитектором не сообщается.

Пиотровский рассказал, что при участии Лукина реконструировались, реставрировались и строились Главный Штаб Эрмитажа, Меншиковский дворец, Биржа, фондохранилище в Старой Деревне и Эрмитажный театр. В музее архитектор проработал более 50 лет — с 1975 года.

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