В Краснодаре проверят аудио с ругающимся на заседании судьей

В Краснодаре назначена проверка в отношении местного судьи Валерия Мурсалова, сообщила РБК помощница председателя краевого суда Краснодара по взаимодействию со СМИ Мария Пирогова. Поводом к проведению проверки послужила аудиозапись, на которой слышно, как человек, которого в СМИ назвали судьей Мурсаловым, в ходе судебного заседания оскорбляет женщину.

По словам Пироговой, судья Мурсалов подал в отставку. «В пятницу у нас состоялось заседание судебной коллегии Краснодарского края, где как раз было рассмотрено его заявление о досрочном прекращении полномочий», — рассказала она.

По словам Пироговой, судья покинет свой пост 1 января 2020 года. «Если в ходе этой проверки будут выявлены признаки дисциплинарного проступка, то он будет привлечен к ответственности в любом случае», — заявила она.

Аудиозапись опубликовал Telegram-канал Baza. На ней человек, которого издание называет Мурсаловым, называет участницу судебного заседания «гавкучей заразой», а затем в нецензурной форме требует, чтобы она замолчала. Женщина обращается к человеку «ваша честь».

По данным Telegram-канала, инцидент произошел во время заседания по делу о незаконной постройке. Владелица постройки сообщила, что не может примириться с владельцами земли, на которой стоит строение. Женщина рыдает и говорит, что на ее сторону «встала прокуратура», а также просит полчаса, чтобы принести в суд документы, подтверждающие право собственности и тот факт, что постройка была возведена законно.