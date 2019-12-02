В Краснодаре проверят аудио с ругающимся на заседании судьей

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Почитай старших
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 30 ноября
USD ЦБ: 64,08 (-0,02) Quote, 29 ноя, 12:48
Курс евро на 30 ноября
EUR ЦБ: 70,55 (-0,03) Quote, 29 ноя, 12:48
Контрольный счет: стоит ли сокращать число надзорных органов в России Мнение, 15:41 Путин дал трудинспекторам право взыскивать долги по зарплате без суда Общество, 15:40 В Петербурге умер главный архитектор Эрмитажа Валерий Лукин Общество, 15:34 Кредитный риск крупнейших российских заемщиков превысил 5 трлн руб. Финансы, 15:34 Путин заявил о важности ракеты «Циркон» для сохранения стабильности Политика, 15:32 В Домодедово усилили меры безопасности после анонимного «минирования» Общество, 15:31 Куда съездить c друзьями в выходные: 10 неожиданных мест РБК и Subaru, 15:29 Полиция задержала подозреваемых в убийстве трехлетнего сына депутата Рады Общество, 15:26 В Госдуму внесут законопроект о тюремном заключении для наркозависимых Общество, 15:25 В Краснодаре проверят аудио с ругающимся на заседании судьей Общество, 15:21 Чемпионский отрыв «Зенита» и взлет «Динамо». Итоги тура РПЛ Спорт, 15:20 В Киеве связали возобновление закупок газа в России с погашением долгов Экономика, 15:15 Rambler Group выкупил у основателей Okko долю в компании Бизнес, 15:14 Казначейство признало ошибки в данных о расходах на нацпроекты Экономика, 15:03
Общество ,  
0 
В Краснодаре проверят аудио с ругающимся на заседании судьей

В Краснодаре назначена проверка в отношении местного судьи Валерия Мурсалова, сообщила РБК помощница председателя краевого суда Краснодара по взаимодействию со СМИ Мария Пирогова. Поводом к проведению проверки послужила аудиозапись, на которой слышно, как человек, которого в СМИ назвали судьей Мурсаловым, в ходе судебного заседания оскорбляет женщину.

По словам Пироговой, судья Мурсалов подал в отставку. «В пятницу у нас состоялось заседание судебной коллегии Краснодарского края, где как раз было рассмотрено его заявление о досрочном прекращении полномочий», — рассказала она.

По словам Пироговой, судья покинет свой пост 1 января 2020 года. «Если в ходе этой проверки будут выявлены признаки дисциплинарного проступка, то он будет привлечен к ответственности в любом случае», — заявила она.

Аудиозапись опубликовал Telegram-канал Baza. На ней человек, которого издание называет Мурсаловым, называет участницу судебного заседания «гавкучей заразой», а затем в нецензурной форме требует, чтобы она замолчала. Женщина обращается к человеку «ваша честь».

По данным Telegram-канала, инцидент произошел во время заседания по делу о незаконной постройке. Владелица постройки сообщила, что не может примириться с владельцами земли, на которой стоит строение. Женщина рыдает и говорит, что на ее сторону «встала прокуратура», а также просит полчаса, чтобы принести в суд документы, подтверждающие право собственности и тот факт, что постройка была возведена законно.

Человек, которого Baza называет судьей, отказывает женщине, и в грубой форме требует тишины.

Теги: новости РБК, суд, Краснодар, судьи
Материалы по теме
На Урале проверят жалобу об оскорблении ребенка-инвалида кондуктором
Общество
Оскорбивший сотрудников ГИБДД глава Печорского района ушел в отставку
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter