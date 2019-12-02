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Власти Петербурга ответили на сообщения об аномальных пробках

В Санкт-Петербурге не наблюдается аномальных пробок. Об этом в разговоре с РБК заявил начальник петербургского управления по комплексной уборке и содержанию дорог комитета по благоустройству Вадим Мизюкин.

«У нас любые осадки приводят к снижению пропускной способности: что летний дождь, что зимний снег. Соответственно, снег выпал, скоростной режим переходит в другое русло, и скорость уже не 60, например, а 40 км/ч», — отметил Мизюкин.

По его данным, есть некоторые затруднения движения, но о том, что город встал в пробках, говорить нельзя. В ночь на 2 декабря в Санкт-Петербурге работало 789 единиц техники, сейчас дороги чистит 743 единицы.

«В ночную смену вывезли 1500 кубометров [снега], сейчас улицы в большинстве своем подметены. В первую очередь убираются тротуары, пешеходные переходы, островки безопасности», — сообщил Мизюкин.

Об аномальных пробках после выпавшего снега сообщала «Фонтанка». Утром 2 декабря загруженность дорог достигала семи баллов. Также издание приводит сообщения жителей города из социальных сетей, которые жаловались на неочищенные дороги и тротуары. Пешеходы заявляли о толпах людей на остановках из-за перебоев в работе общественного транспорта. При этом отмечалось, что уборочная техника на улицах есть.

По информации телеканала «Санкт-Петербург», за воскресенье и минувшую ночь в городе выпало 11 см снега. Снегопад закончился в шесть утра, но в некоторых районах города все еще продолжается.

Теги: Петербург, пробки, осадки, новости РБК
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