Нацбанк Таджикистана опроверг риск остановки переводов денег из России

Денежные переводы из России в Таджикистан не будут остановлены из-за запуска в Душанбе Национального процессингового центра (НПЦ) по переводу денежных средств без открытия счетов. Об этом «Интерфаксу» сообщили в Нацбанке Таджикистана (НБТ).

Согласно сообщению, Нацбанк уже начал работу с системой Unistream и подписал соглашение с Western Union.

«Осталось решить технические вопросы, также в ближайшее время будет подписано соглашение с системой Contact», — отметил собеседник агентства.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила об угрозе прекращения российских денежных переводов в соседнюю страну. Об этом изданию рассказали источники из числа участников совещания, которое прошло в Банке России с представителями НБТ, а также с представителями платежных систем MoneyGram, Contact, Western Union и «Золотой короны».

На совещании, которое состоялось 25 ноября, обсуждался вопрос дальнейшей работы систем денежных переводов без открытия счета в Таджикистане после начала работы Национального процессингового центра. По словам источников газеты, на указанные системы мгновенных переводов приходится 90% денежных переводов из России в Таджикистан, однако ни одна из них до сих пор не подключилась к новой системе.