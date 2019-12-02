В Челябинской области представителя Минобороны осудили за передачу взяток

Суд города Миасс в Челябинской области признал представителя Минобороны России виновным в посредничестве при передаче взяток, общая сумма которых составила 27 млн руб. Об этом РБК сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.

Мужчину задержали в феврале этого года. Суд установил, что представитель ведомства с 2013 года каждый месяц передавал взятки коммерческих предприятий, которые выполняли госзаказ, уполномоченному за госприемку изделий оборонно-промышленного комплекса. Сумма каждой взятки составляла от 300 тыс. до 750 тыс. руб.

Суд вынес приговор по ч. 4 ст. 291.1 УК России «Посредничество во взяточничестве». Представителю оборонного ведомства назначили три года тюремного заключения, штраф в 6 млн руб. и запретили занимать должности в военных представительствах Минобороны в течение трех лет.

«Изъятые в процессе предварительного расследования денежные средства в сумме 5 млн руб., полученные осужденным за посредничество во взяточничестве, обращены в доход государства», — уточнил представитель службы.

В пресс-службе УФСБ добавили, что ранее был осужден уполномоченный за госприемку изделий оборонно-промышленного комплекса по ч. 6 ст. 290 УК России «Получение взятки в особо крупном размере». Его приговорили к 5 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима и к штрафу в размере 28,8 млн руб., а также запретили занимать должности в госорганах в течение шести лет.