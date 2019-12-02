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Синоптики пообещали «неоднородную» погоду в декабре в Центральной России

В центральной части России ожидается «неоднородная» погода в декабре. Об этом РБК сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Ожидаются и периоды оттепели — в этом году их будет больше, чем обычно, и похолодания до минус 15 градусов», — уточнил он.

Вильфанд добавил, что на юге Центральной России, на Урале, в Поволжье и Западной Сибири температуры будут выше нормы, а в Москве и области температура от климатической нормы отличаться не будет. Обильных осадков в начале декабря в столичном регионе не будет.

По словам научного руководителя Гидрометцентра, во вторник, 3 декабря, в столице выпадет около 1 см снега, однако уже во второй половине дня 5 декабря температура повысится до оттепельных значений. «Во второй половине недели будет около нуля», — уточнил Вильфанд.

По его словам, в декабре жителей России ожидают и неравномерные, «пятнистые» осадки. Так, дефицит осадков будут наблюдать в Северо-Кавказском, Южном федеральном округах, в Поволжье и на Урале. В то же время в Омской, Томской, Новосибирской и Кемеровской областях, на Таймыре, Ямале, в Якутии на Чукотке и в Хабаровском крае ожидается их избыток.

Теги: синоптики, погода, декабрь, Россия, Погода, новости РБК
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