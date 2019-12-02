Восемь человек пострадали в ДТП с машиной скорой помощи в Кузбассе

Восемь человек пострадали в ДТП с машиной скорой помощи в Кузбассе

ДТП с участием четырех автомобилей, в том числе машины скорой помощи, произошло в Кемеровской области, в результате пострадали восемь человек.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря Центра медицины катастроф Антона Дужика. У четверых пострадавших диагностировали травмы различной степени тяжести.

По данным ГИБДД, авария произошла 2 декабря около 8:30 (4:30 мск) на 10-м км автодороги Белово — Гурьевск. Предварительно установлено, что водитель автомобиля Toyota Carina не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и по касательной задел автомобиль скорой медицинской помощи «Соболь». От удара спецавтомобиль развернуло и вынесло на встречную полосу, где в него врезалась Lada Kalina, ехавшая за иномаркой. Затем Toyota Carina столкнулась с автомобилем «Газель».

Как пояснили в УГИБДД России по Кемеровской области, причиной ДТП стала потеря управления легкового автомобиля водителем.