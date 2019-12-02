Михалкова сообщила о новом проекте после ухода из «Уральских пельменей»

Михалкова сообщила о новом проекте после ухода из «Уральских пельменей»

Бывшая участница шоу «Уральские пельмени» на СТС Юлия Михалкова рассказала о своем новом проекте в Instagram.

Отвечая на вопрос «Куда ушла Михалкова?», она написала, что вместе с командой АМиК, телеканалом СТС и Михаилом Галустяном они начинают новый сезон детского КВН.

https://www.instagram.com/p/B5iO9WGoSbg/

По ее словам, в детском КВН примут участие сотни «суперталантливых» и «мегасмешных» детей из больших и маленьких городов, сел и деревень России.

Михалкова отметила, что в рамках проекта она будет «поддерживать и вдохновлять детей» перед выходом на сцену. «Для меня счастье работать с этими юными дарованиями», — заключила она.